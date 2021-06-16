Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Так, Кабмін вніс зміни до урядової постанови від 2008 року №777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки”.
Метою ухвалених сьогодні змін вказано “забезпечення стабільності в управлінні АТ “Укрпошта”, сприяння ефективній і безперервній роботі цього товариства в умовах світової пандемії коронавірусу та складної ситуації в економіці”.
У підтриманій сьогодні постанові Кабміну зазначається, що проведення конкурсу на гендиректора “Укрпошти” та встановлення його результатів “займуть не менше пів року, і протягом всього цього часу невизначеність з кандидатурою керівника компанії може поставити під загрозу стратегічну інвестиційну програму обсягом 100 млн євро” (зокрема, в період епідемії коронавірусу).
Призначати генерального директора “Укрпошти” буде наглядова рада “без конкурсного відбору з боку держави”.
Як відомо, з квітня 2016 року генеральним директором “Укрпошти” є Ігор Смілянський. Термін дії його контракту збігає 30 червня 2021 року.
- Керівництво “Укрпошти” має намір продати київську будівлю за адресою Хрещатик, 22 (Головпоштамт), де розташований генеральний офіс компанії й київська дирекція “Укрпошти”.
- У березні цього року повідомлялося, що “Укрпошта” замовила розробку нової системи планування ресурсів підприємства (ERP-системи), що має замінити 80 вже наявних. “Диджиталізація” обійдеться майже у 96 млн гривень. #Букви розповідали, що відомо про нову систему та компанію, що нею займатиметься.