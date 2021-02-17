Про це повідомляє пресслужба МВС.
Зазначається, що власники нових авто можуть отримати державний номерний знак та техпаспорт в автосалоні. Візит у сервісний центр МВС буде скасований.
“Запропоновані нами зміни до постанови Уряду надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування Сервісного центра МВС”, – заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Протягом трьох місяців МВС повинно надати автосалонам доступ до відповідної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС. Після цього дилери зможуть надавати послуги з первинної реєстрації транспортних засобів.
- У середу, 17 лютого, Кабінет Міністрів України підтримав постанову про запровадження послуги замовлення та продовження водійського посвідчення через застосунок “Дія” або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.