Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів та інших енергогенерувальних засобів.

Про це сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Кожен українець може без сплати мита та ПДВ завезти в країну необхідні йому генератори та зарядні станції. Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди — закликаю негайно звертатися на гарячу лінію СБУ”, — заявив він.

За словами Шмигаля, Кабмін отримав скарги на труднощі із ввезенням енергогенерувальних засобів фізособами. Він зауважив, що рішення уряду про звільнення від сплати ПДВ розповсюджується на всіх, зокрема на фізосіб.

Водночас прем’єр розповів, що лише 17 листопада, за даними митниці, в Україну завезли 8 577 генераторних установок.

ДОВІДКА: окупанти поцілили по десяти областях України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі.