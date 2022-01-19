З 24 січня Кабінет міністрів України дозволив купувати ліки за тисячу гривень, яку можна отримати за курс вакцинації. Скористуватися розширеною дією програми "єПідтримка" зможуть українці віком від 60 років.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду.

Медикаменти можна буде придбати не тільки в аптеці, а й зробити онлайн-замовлення. Дозволяється купувати за рецептом лікаря, так і без нього. Однак придбати товари, які реалізують в аптеках, але не є фактично ліками, не вийде. До таких відносяться препарати недоведеної ефективності, тобто дієтичні добавки (БАДи), косметичні засоби та медичні приладдя типу інгаляторів, апаратів для вимірювання тиску тощо. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу.

Також Кабінет міністрів планує розширити “єПідтримку” на дітей віком 12-17 років. Для цього оформлять протокольне доручення, поки МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації.

Як отримати “тисячу за вакцинацію”

З кінця 2021 року українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можуть подати заявку на отримання тисячі гривень. Для цього треба авторизуватися в “Дії” та додати віртуальну платіжну картку, на яку перерахують кошти. Гроші за програмою “єПідтримка” не оподатковуються і не завадять субсидіям. Подати заявку можна через наступні банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк та Ощадбанк.

Тисячу гривень можна реалізувати на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр, книги чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Проте скористатися ними з моменту отримання можна протягом чотирьох місяців, по закінченню терміну вони автоматично повернуться державі. Виводити тисячу гривень на інші картки теж не вдасться. Сама ж програма триватиме до 18 грудня 2022-го.