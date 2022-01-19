Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. 

Медикаменти можна буде придбати не тільки в аптеці, а й зробити онлайн-замовлення. Дозволяється купувати за рецептом лікаря, так і без нього. Однак придбати товари, які реалізують в аптеках, але не є фактично ліками, не вийде. До таких відносяться препарати недоведеної ефективності, тобто дієтичні добавки (БАДи), косметичні засоби та медичні приладдя типу інгаляторів, апаратів для вимірювання тиску тощо. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу.

Також Кабінет міністрів планує розширити “єПідтримку” на дітей віком 12-17 років. Для цього оформлять протокольне доручення, поки МОЗ спростило доступ підлітків до вакцинації.

Як отримати “тисячу за вакцинацію”

З кінця 2021 року українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можуть подати заявку на отримання тисячі гривень. Для цього треба авторизуватися в “Дії” та додати віртуальну платіжну картку, на яку перерахують кошти. Гроші за програмою “єПідтримка” не оподатковуються і не завадять субсидіям. Подати заявку можна через наступні банки: Альфа-Банк, А-Банк, Укргазбанк, Monobank, ПриватБанк та Ощадбанк.

Тисячу гривень можна реалізувати на похід в кіно і театр, музей, придбати абонемент у спортивний центр, книги чи витратити на внутрішні залізничні й авіаперевезення. Проте скористатися ними з моменту отримання можна протягом чотирьох місяців, по закінченню терміну вони автоматично повернуться державі. Виводити тисячу гривень на інші картки теж не вдасться. Сама ж програма триватиме до 18 грудня 2022-го.