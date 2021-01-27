Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив законопроєкт щодо удосконалення методології розрахунку прожиткового мінімуму в Україні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що проєкт закону, який Кабмін внесе на розгляд Верховної Ради, передбачає, що прожитковий мінімум має бути вартісною величиною для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні.

Зокрема, він має застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходів (мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є для особи основним джерелом доходів).

Лазебна зазначила, що на сьогодні в українському законодавстві прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення, як розміру соціальних виплат, так і розмірів штрафів, зборів, платежів і стягнень.

У зв’язку з цим, запропоновано запровадити наступні нормативи для розрахунку таких виплат і зборів:

базова величина для соціальних виплат на дітей та базова величина для соціальних виплат населенню.

Для розрахунку щомісячних соціальних виплат, що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії; стипендій; аліментів; компенсаційних виплат, допомоги на догляд, а також одноразових грошових виплат (допомог);

базова величина для грошових платежів і стягнень.

Для розрахунку штрафних санкцій та адміністративних стягнень;

базова величина для адміністративних зборів.

Для розрахунку розмірів плати за надання адміністративних послуг.