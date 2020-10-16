Кабмін хоче взяти грошей на дороги у сусідніх держав і МФО

Україна веде переговори про залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проєкти з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та сусідніми державами.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава.

“Польща, Угорщина – щодо проєктів розбудови дорожньої інфраструктури в прикордонних областях. Також Туреччина зацікавлена в наданні кредитів на дорожні проєкти, зокрема на півдні України. Наприклад, модернізація дороги М‐14 на маршруті Одеса – Миколаїв – Херсон до категорії 1б із двома смугами руху в кожному напрямку”, – сказав він.

Зазначається, що цього року в межах проєкту за рахунок кредиту Світового банку завершується реконструкція останніх ділянок на дорозі М‐03 перед Полтавою, що дозволить отримати швидкісне шосе з 4 смугами руху по всьому маршруту від Борисполя до Полтави.

Також активні дорожні роботи проводяться на ділянці автодороги М-03 від Полтави до м. Валки, що за 30 км від Харкова. Фінансування цих робіт здійснюється також за кошти кредиту Світового банку. У планах на наступний рік – розпочати роботи з розширення до 4 смуг дороги М‐03 від Валок до Харкова. Таким чином від Києва до Харкова планується отримати швидкісне шосе із 2 смугами руху в кожен бік. Наступного року також планується завершити будівництво швидкісного шосе Н-31 Решетилівка – Дніпро, яке на Полтавщині відгалужується від швидкісного шосе М-03.

Крім того, за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку загальним розміром 900 млн євро розпочнеться масштабний капітальний ремонт дороги М‐05 Київ – Одеса в Черкаській, Миколаївській та Одеській областях. За результатами реалізації проєкту очікується, що 314 км одеської траси будуть доведені до категорії автомагістраль із дозволеною максимальною швидкістю 130 км/год.

“У межах цієї суми планується побудувати північний об’їзд м. Львів. Це буде також автомагістраль протяжністю 23 км, яка дозволить вивести за межі Львова транзитний трафік, що прямує із регіонів України до кордону з Польщею”, – додав Кава.

Ще одним масштабним проєктом має стати розширення до 4 смуг руху автомобільної дороги М‐06 Київ – Чоп від Рівного до Львова з об’їздом населених пунктів. Також планується запустити проєкт із будівництва нової дороги автомагістралі Львів – Мукачево через Карпатський хребет і з’єднати її з угорським автобаном М3 та словацьким D1.