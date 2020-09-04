Кабінет міністрів та Міністерство освіти планують застрахувати вчителів та школярів, які працюють та навчаються в умовах епідемії коронавірусу.

Про це в етері ток-шоу “Право на владу” заявив т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

Під час шоу ведуча поставила голові МОН запитання з приводу того, чи буде держава якимось чином страхувати працівників навчальних закладів, оскільки чимало з них — люди похилого віку, які знаходяться в зоні ризику.

Шкарлет повідомив, що 7 страхових компаній звернулися до Кабміну з пропозиціями щодо страхування і не тільки вчителів, а й школярів.

“До Міністерства освіти, до Кабміну є пропозиція з групи першої сімки страхових компаній України щодо можливості підписання меморандуму з Міністерством освіти та науки стосовно певних програм страхування не тільки пенсіонерів, а й дітей. Нині триває діалог у цьому напрямку”, — сказав т.в.о міністра.

Шкарлет сподівається, що меморандум про співпрацю підпишуть найближчим часом.