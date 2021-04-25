Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

“Для активізації подорожей всередині країни ми плануємо звільнити авіаперевізників від оподаткування на такі маршрути. Цей крок сприятиме зменшенню витрат компаній і здешевленню авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більший доступ до швидких подорожей по країні”, – написав Шмигаль.

За його словами, для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства.

“Це завдання вже поставлено перед міністерствами”, – зазначив прем’єр.

Він повідомив, що також цього тижня в українському уряді обговорювалося питання інтенсифікації співпраці у сфері туризму з Туреччиною.