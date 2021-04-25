Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.
“Для активізації подорожей всередині країни ми плануємо звільнити авіаперевізників від оподаткування на такі маршрути. Цей крок сприятиме зменшенню витрат компаній і здешевленню авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають більший доступ до швидких подорожей по країні”, – написав Шмигаль.
За його словами, для цього необхідно внести зміни до чинного законодавства.
“Це завдання вже поставлено перед міністерствами”, – зазначив прем’єр.
Він повідомив, що також цього тижня в українському уряді обговорювалося питання інтенсифікації співпраці у сфері туризму з Туреччиною.
- Міністерство інфраструктури України звернулося до Кабінету Міністрів із проханням виділити 500 млн гривень для підтримки цивільної авіації “в умовах зимового періоду і хвилі коронавірусу COVID-19”.