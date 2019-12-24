Кабінет Міністрів України ініціював зміни до законодавства, які зроблять більш жорсткими правила обігу електронних сигарет.

Про це повідомив у своєму Telegram прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Згідно із запропонованими змінами, електронні сигарети і новітні тютюнові вироби для нагрівання прирівнюються до інших тютюнових виробів.

“Обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України. Поширюємо на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами. Ініціюємо заборону паління таких цигарок у громадських місцях”, – наголосив Гончарук.

Він уточнив, що подібні заходи є європейською практикою в сфері регулювання обігу тютюнових виробів.