Кабінет Міністрів України хоче, щоб Міжнародний валютний фонд виділяв кошти на резерви Нацбанку, або надавав гарантії доступності цих коштів у разі надзвичайної ситуації, а не перераховував транші до бюджету для фінансування дефіциту.

Про це в інтерв’ю виданню DER STANDARD розповів міністр фінансів Сергій Марченко, інформує пресслужба Мінфіну.

“МВФ важливий як інституційний кредитор, а не через суми грошей, які він надає. Більшу частину грошей ми позичили на міжнародних фінансових ринках. Однак на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми”, – сказав Марченко.

При цьому міністр визнав, що у 2021 році Україна залежатиме від хороших новин від МВФ. Тільки у разі успішної співпраці з МВФ Україна може продовжувати співпрацювати з ЄС та Світовим банком, а також позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками.

За словами Марченка, Україна хоче змінити формат співпраці з МВФ.

“На цей час МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації. Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень”, – сказав він.