Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ліквідував 33 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Урядом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Секретаріатом Кабінету Міністрів разом із центральними органами виконавчої влади було проведено аналіз діяльності допоміжних органів, за результатами якого підготовлено пропозиції щодо ліквідації тих органів, подальше функціонування яких втратило свою актуальність”, – йдеться в пояснювальній записці.

Зокрема, будуть ліквідовані, Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної реформи, Рада з питань відновлення та розбудови миру в Україні, Рада з питань функціонування системи охорони здоров’я, Українська національна комісія з питань правопису та інші.

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