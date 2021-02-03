Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Секретаріатом Кабінету Міністрів разом із центральними органами виконавчої влади було проведено аналіз діяльності допоміжних органів, за результатами якого підготовлено пропозиції щодо ліквідації тих органів, подальше функціонування яких втратило свою актуальність”, – йдеться в пояснювальній записці.
Зокрема, будуть ліквідовані, Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, Міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної реформи, Рада з питань відновлення та розбудови миру в Україні, Рада з питань функціонування системи охорони здоров’я, Українська національна комісія з питань правопису та інші.
Повний список:
- Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”.
- Пізніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував постанову про нову редакцію “Українського правопису”.