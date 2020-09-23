Кабінет Міністрів України доручив розробити пропозиції щодо запровадження санкцій проти російських онлайнових сервісів, які пропонують продукцію виробництва РФ, заборонену в нашій країні.

Відповідне протокольне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Йдеться про такі сервіси, як ivi.ru та онлайн-рітейлер Wildberries.ru.

Ініціатором даного рішення став міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

“Днями було оголошено про вихід на український ринок російського онлайн-сервісу Wildberries. У зв’язку з цим пропонується протокольне доручення до Кабінету Міністрів розглянути можливість застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до онлайн-сервісів, які пропагують, пропонують продукцію різного роду і контент російського виробництва в розрізі продуктів і російських серіалів, які заборонені законом (на кшталт сервісів ivi.ru і wildberries.ru)”, – запропонував Ткаченко.

У відповідь прем’єр Денис Шмигаль доручив внести це протокольне доручення і підготувати відповідні пропозиції.

Ці пропозиції доручено розробити Міністерству тимчасово окупованих територій і Міністерству культури та інформаційної політики.

(На відео – з 49:00)

Як відомо, днями в Україні запрацював великий російський маркетплейс Wildberries. Він встиг обурити українців асортиментом товарів і зображенням Путіна, радянською символікою та російською пропагандою. Зокрема, Wildberries пропонував на продаж футболки із зображенням російського президента Путіна, товари із забороненою в Україні радянською символікою або пропагандистськими гаслами країни-агресора Росії.