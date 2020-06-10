Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив меморандум з інвесторами у "зелену" енергетику України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми на фінальній стадії підписання меморандуму з інвесторами в “зелену” енергетику. Такий меморандум, а також надання можливості “Енергоатому” укладати двосторонні договори з промисловістю – це два важливих кроки по стабілізації ситуації в енергетиці”, – сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цей меморандум дасть Україні щорічну економію, починаючи з цьогу року, в 6 млрд гривень, а до 2030 року до 2 млрд євро.

Шмигаль також наголосив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть, а Україна зможе уникнути міжнародних арбітражів і зберегти свою репутацію перед міжнародними інвесторами.

Що передбачає меморандум?

За словами в.о. міністра енергетики Ольги Буславец, в проєкті меморандуму передбачається зниження “зеленого” тарифу для “сонця” на 15 % і “вітру” на 7,5 %.

Передбачається посилення відповідальності за небаланси. Припинення нового будівництва СЕС вже з першого липня цього року. Уряд має намір найближчим часом внести до Парламенту відповідний законопроєкт.

При цьому, держава не відмовлятиметься від виплат за вже вироблену “зелену” енергетику, і має повністю розрахуватися з виробниками до прийняття закону.

Крім того, Шмигаль уточнив, що з 1 липня при будівництві сонячних електростанцій ціна по виплатах “зеленого” тарифу буде визначатися на аукціонах.

“Ціна такої виробленої електрики буде визначатися на аукціонах, а це не буде фіксований високий тариф. Це теж важливі моменти. Всі вони в меморандумі відображені”, – сказав він.