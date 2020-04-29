Про це повідомляється в Telegram-каналі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Відповідну заяву український прем’єр зробив під час зустрічі з послом Євросоюзу Матті Маасікасом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
“Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців з дотриманням усіх соціальних гарантій та умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції”, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що станом на зараз уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.
Як відомо, сьогодні українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України.
Рейс мав виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставлення до Великої Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.
Українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати у сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази надавало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.
Згідно з інформацією з джерел #Букв у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс випустили, але це не вдалося зробити.
Пасажири весь цей час перебувають в аеропорту. Люди в “Борисполі” надто обурені скасуванням рейсу.
- Напередодні стало відомо, що Україна тимчасово заборонила своїм громадянам виїзд за кордон на сезонні роботи. Голова МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що країни Євросоюзу надсилають запити на відправку сезонних працівників, зазначивши, що влада нашої країни керується “перш за все міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян”. Кулеба висловив думку, що на тлі пандемії “поки нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців у країни, де теж триває епідемія з тим або іншим ступенем інтенсивності”.
- Як розповів #Буквам юрист Володимир Владимиров, заборона на виїзд українських заробітчан на сезонні роботи в країни Євросоюзу є незаконною.