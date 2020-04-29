Кабінет Міністрів України готовий до переговорів з європейськими країнами, які воліють офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Про це повідомляється в Telegram-каналі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Відповідну заяву український прем’єр зробив під час зустрічі з послом Євросоюзу Матті Маасікасом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

“Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців з дотриманням усіх соціальних гарантій та умов праці українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що станом на зараз уряд не отримував офіційних звернень від інших країн, крім Фінляндії.

Як відомо, сьогодні українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаційної служби України.

Рейс мав виконуватися в середу, 29 квітня, о 12:40. Він був організований для доставлення до Великої Британії на роботу українських громадян, котрі мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

Українці повинні були вилетіти в рамках державної програми уряду цієї країни і працювати у сфері сільського господарства. Міністерство закордонних справ України 4 рази надавало дозвіл на виліт рейсу і стільки ж разів це рішення скасовувало.

Згідно з інформацією з джерел #Букв у “Борисполі”, керівництво МАУ (директор Євгеній Дихне) намагалося добитися в Кабінеті Міністрів, щоб рейс випустили, але це не вдалося зробити.

Пасажири весь цей час перебувають в аеропорту. Люди в “Борисполі” надто обурені скасуванням рейсу.