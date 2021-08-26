Кабінет Міністрів направить кошти з 2,7 млрд доларів від МВФ на соціальні виплати. Передбачається, що ці кошти допоможуть відновленню економіки України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

“23 серпня ми отримали 2,7 млрд доларів від Міжнародного валютного фону. Це не кредит, а безповоротна допомога“, – сказав очільник Уряду.

За його словами, ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення.

Водночас Шмигаль зазначив, що отримання 2,7 млрд доларів від МВФ не вплине на виконання Україною чинної програми stand-by.

Нагадаємо, що у понеділок, 23 серпня, набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл спеціальних прав запозичення на рекордні 650 млрд доларів.

Україна без умов та зобов’язань отримала 1,928 млрд СПЗ, або 2,7 млрд доларів.

Як зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, “це найбільший розподіл спеціальних прав запозичення в історії МВФ”.