Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду.
“23 серпня ми отримали 2,7 млрд доларів від Міжнародного валютного фону. Це не кредит, а безповоротна допомога“, – сказав очільник Уряду.
За його словами, ці кошти сприятимуть макроекономічній стабільності, дозволять збільшити соціальні виплати та підтримати українську економіку на шляху її відновлення.
Водночас Шмигаль зазначив, що отримання 2,7 млрд доларів від МВФ не вплине на виконання Україною чинної програми stand-by.
Нагадаємо, що у понеділок, 23 серпня, набуло чинності рішення Міжнародного валютного фонду про розподіл спеціальних прав запозичення на рекордні 650 млрд доларів.
Україна без умов та зобов’язань отримала 1,928 млрд СПЗ, або 2,7 млрд доларів.
Як зазначила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, “це найбільший розподіл спеціальних прав запозичення в історії МВФ”.
- В лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.
- В лютому голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року чекає отримати 2,2 мільярда доларів трьома траншами від Міжнародного валютного фонду.
- В травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.
- Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.
- 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.
- У Мінфіні назвали три головні вимоги МВФ для надання Україні наступного траншу.