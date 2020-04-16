Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Ольга Буславець зазначила, що українська енергетика стоїть перед багатьма викликами, які вимагають оперативного вирішення.

“Нині ми переживаємо одну з найбільших криз за всю історію України і криза в енергетичній галузі є невід’ємною її складовою. Цілком очевидно – термінове вирішення системних проблем в енергетиці є питанням національної безпеки і я усвідомлюю ключову роль посади Міністра у такий час. Протягом тижня буде сформовано перелік заходів, яких потребує енергетика, як невідкладних. Ці заходи будуть спрямовані на технічне, паливне та економічне збалансування сектору енергетики”, – заявила т.в.о. Міністра енергетики та захисту довкілля.

Буславець наголосила, що основне завдання на сьогодні – забезпечити стабільність роботи енергосистеми України.

Колишня генеральна директорка Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була одним з розробників проєкту постанови Кабміну, якою пропонувалося надати ТОВ «ДТЕК Східенерго» ціну на газ нижчу від ціни продажу «Нафтогазом» населенню та іншим захищеним споживачам (ПСО) на 46%-69%.

29 березня, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія представили депутатам фракції кандидатів на посади міністра фінансів, міністра енергетики і міністра охорони здоров’я.