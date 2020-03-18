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18 березня Кабінет Міністрів призначив першим заступником міністра охорони здоров’я Ірину Микичак.

Ірина Микичак — заслужений лікар України, має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я, на різних її ланках (від медсестри, дільничного педіатра до головного лікаря обласної лікарні, керівника департаменту).

З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації.