Про це повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Ми сьогодні для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України цього захворювання, призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни. З сьогоднішнього дня персонально ця людина буде, в тому числі, комунікувати з вами, і координувати дії органів державної влади та всіх необхідних служб для того, щоб максимально якісно організувати роботу щодо запобігання потрапляння на територію України цієї інфекції і протидії її поширенню “, – повідомив Гончарук.

Ляшко пояснив, чому Уряд відновлює посаду державного санітарного лікаря України.

“Подання саме цієї особи дозволить встановлювати карантин на території України в разі завезення особливо небезпечних інфекцій, а також вводити обмежувальні протиепідемічні заходи, такі як заборона проведення масових заходів, закриття дитячих, навчальних, шкільних, громадських місць в разі, якщо на території України, наприклад, буде поширення коронавірусної або іншої особливо небезпечної інфекційної хвороби”, – розповів головний санітарний лікар України.

<noscript><iframe title="26.02.2020 Брифінг за підсумками засідання Уряду" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LO8Hs4A6NUQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

#Букви зібрали відомі факти з біографії нового головного санітарного лікаря України.

Ляшко народився 24 квітня 1980 року в с. Осова Дубровицького району Рівненської області. Лікар, закінчив Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця в 2003 році. У 2015 році закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при президентові України (факультет Державне управління в галузі охорони здоров’я). Здобув кваліфікацію магістра державного управління в сфері охорони здоров’я.

З 2003 по 2010 рік працював в системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області, з 2010 по 2013 пройшов кар’єру з головного спеціаліста МОЗ України до директора департаменту Держсанепідслужби України.

З березня 2013 по лютий 2014 року очолював державну установу “Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”.

З 2014 року по лютий 2018 – голова громадської організації “Інфекційний контроль в Україні”. За цей час організація реалізувала грантовий проект “Розробка та впровадження оптимальної моделі амбулаторного лікування хворих на туберкульоз та їх соціального супроводу, як ефективний спосіб поліпшення результатів лікування туберкульозу в Україні”.

З 2015 року по лютий 2018 – консультант з питань громадського здоров’я Проекту USAID “Реформа ВІЛ-послуг в дії”.

З лютого 2018 року по липень 2019 – працював на посаді першого заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України.