Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Уряд призначив новим головою НАЗК Олександра Новікова, який переміг у відкритому конкурсі на посаду. Перед ним стоїть важливе завдання – забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне – показати всім нам конкретні результати знищення корупції”, – зазначив Гончарук.

Як поінформували в прес-службі Кабміну, в засіданні, на якому був представлений Новіков, взяли участь посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас; посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен; тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін; постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Олександр Новіков має вищу юридичну освіту, працював в органах прокуратури і дізнання більше 10 років, підтримував державне обвинувачення у боротьбі з організованою злочинністю та економічними злочинами.

Так, з 2004 по 2012 рр. Новіков працював в органах прокуратури Сумської області.

З 2012 по 2014 рр. він займав посаду прокурора відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави Генеральної прокуратури України.

З 2014 року Новіков працював у Департаменті нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Він успішно пройшов етап недавнього оцінювання прокурорів.

Згідно з декларацією, заробітна плата Новікова в 2018 році склала 563 тис. 185 грн.

Він вказав, що орендує квартиру в Києві, володіє легковим автомобілем ВАЗ (1996 року випуску). Дружина Новікова володіє автомобілем Kia Sorento 2013 року випуску. Вона також задекларувала 226 тис. 800 грн доходу від підприємницької діяльності.

Варто відзначити, що 18 жовтня минулого року набув чинності закон про перезавантаження НАЗК. Згідно з цим документом повноваження членів агентства були достроково припинені.

9 листопада було оголошено конкурс з відбору на посаду голови агентства, в якому переміг Олександр Новіков.