Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

“Уряд призначив новим головою НАЗК Олександра Новікова, який переміг у відкритому конкурсі на посаду. Перед ним стоїть важливе завдання – забезпечити відкритість і прозорість органу, а головне – показати всім нам конкретні результати знищення корупції”, – зазначив Гончарук.

Як поінформували в прес-службі Кабміну, в засіданні, на якому був представлений Новіков, взяли участь посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас; посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен; тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін; постійна представниця ПРООН в Україні Дафіна Ґерчева.

Олександр Новіков має вищу юридичну освіту, працював в органах прокуратури і дізнання більше 10 років, підтримував державне обвинувачення у боротьбі з організованою злочинністю та економічними злочинами.

Так, з 2004 по 2012 рр. Новіков працював в органах прокуратури Сумської області.

З 2012 по 2014 рр. він займав посаду прокурора відділу захисту фінансово-економічних інтересів держави Генеральної прокуратури України.

З 2014 року Новіков працював у Департаменті нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ. Він успішно пройшов етап недавнього оцінювання прокурорів.

Згідно з декларацією, заробітна плата Новікова в 2018 році склала 563 тис. 185 грн.

Він вказав, що орендує квартиру в Києві, володіє легковим автомобілем ВАЗ (1996 року випуску). Дружина Новікова володіє автомобілем Kia Sorento 2013 року випуску. Вона також задекларувала 226 тис. 800 грн доходу від підприємницької діяльності.

Фото: із відкритих джерел

Варто відзначити, що 18 жовтня минулого року набув чинності закон про перезавантаження НАЗК. Згідно з цим документом повноваження членів агентства були достроково припинені.

9 листопада було оголошено конкурс з відбору на посаду голови агентства, в якому переміг Олександр Новіков.

  • 2 жовтня Верховна Рада України схвалила в другому читанні і в цілому президентський законопроект № 1029 про перезавантаження Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК).
  • 10 жовтня члени НАЗК звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням ветувати закон про перезавантаження органу. Вони наголошували на тому, що документом не передбачена можливість для тимчасового виконувача обов’язків голови призначати уповноважених осіб, у зв’язку з чим можуть бути достроково звільнені співробітники органу.
  • Згодом Володимир Зеленський підписав закон про “перезавантаження” НАЗК, всупереч проханню накласти вето і доопрацювати його.