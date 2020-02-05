Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

“Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Марчека Желька”, – сказано в документі.

Відзначається, що Марчек працював в “Укрзалізниці“ з 2014 року.

До червня 2016 року він був незалежним членом наглядової ради, а після цього став членом правління.

Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”. Головою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.