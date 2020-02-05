Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.
“Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства “Українська залізниця”, виконання обов’язків голови правління зазначеного товариства на члена правління акціонерного товариства “Українська залізниця” Марчека Желька”, – сказано в документі.
Відзначається, що Марчек працював в “Укрзалізниці“ з 2014 року.
До червня 2016 року він був незалежним членом наглядової ради, а після цього став членом правління.
Нагадаємо, що голова правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов подав у відставку наприкінці грудня 2019 року. Чиновник повідомляв, що розгляд його звернення про припинення контракту має відбутися на початку 2020 року на засіданні наглядової ради “УЗ”. Головою “Укрзалізниці” Кравцов став у січні 2019 року. До цього він виконував обов’язки глави компанії після відставки попереднього керівника Войцеха Бальчуна в серпні 2017 року.
- 15 листопада минулого року прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабмін має намір найближчим часом прийняти рішення про зміну керівництва “Укрзалізниці” через скарги працівників. Згодом керівник “УЗ” Євген Кравцов звернувся до наглядової ради компанії для розгляду питання про його звільнення.
- Раніше Кабінет Міністрів України повернув АТ “Укрзалізниця” до сфери управління Міністерства інфраструктури. Передбачалося, що компанія буде розділена на трьох операторів: оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника. Сама компанія стане публічною (IPO).