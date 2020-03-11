Кабінет Міністрів України призначив тимчасових керівників Міністерства енергетики та захисту довкілля, а також Міністерства культури, молоді та спорту.

Про це повідомляється на сайті Уряду.

Так, тимчасово виконувати обов’язки міністра енергетики буде Віталій Шубін. З жовтня 2019 року він обіймав посаду першого заступника міністра.

Шубін закінчив у 2004 році “Київський університет туризму, економіки і права” за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація – юрист, а в 2011 році Національну академію державного управління при президенті України за спеціальністю “Державне управління”.

У 2004-2011 роках він працював на держпідприємстві “Енергоринок” (юрисконсультом і начальником юридичного відділу).

З 2011 по 2014 роки Шубін займав різні посади в компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Після цього два роки був заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проектів в ТОВ “Енергетичні ресурси України”.

У 2017-2018 роках Шубін керував Арцизькою вітровою електростанцією, а також за сумісництвом очолював Ізмаїльську, Кілійську і Суворовську вітрові електростанції в Одеській області.

До призначення першим заступником міністра працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.

Що стосується Мінкультури, тимчасово виконувати обов’язки міністра буде Світлана Фоменко.

У 1999 році вона закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови і література”, а в 2011 році – Національну академію державного управління при президенті України за спеціальністю “Публічне адміністрування”.

Фоменко з 2004 по 2006 рр. обіймала посаду радника генерального директора Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представників. Надалі працювала в управлінні міжнародних зв’язків апарату міськради.

З 2013 року Фоменко була начальником управління міжнародного співробітництва Міністерства культури України, а з серпня по грудень 2014 року – заступником міністра культури з питань європейської інтеграції.

З 2015 року Фоменко працювала помічником-консультантом народного депутата України восьмого скликання Віктора Єленського.

З квітня 2016 року вона обіймала посаду першого заступника міністра культури України.

Після формування Уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту були реорганізовані в Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський, а Світлана Фоменко займала посаду заступника міністра.

Як відомо, в новому Уряді Дениса Шмигаля залишалися вакантними посади керівників чотирьох міністерств: Міністерства освіти і науки, Міністерства енергетики та захисту довкілля, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і Міністерства культури, молоді та спорту. Зараз на всі ці посади призначені тимчасові керівники.