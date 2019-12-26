Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.
Гончарук підкреслив, що якщо сім’я вже отримує субсидію, то правила її надання змінюватись або переглядатись не будуть.
“Тим, кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, що отримує право на оформлення субсидії… Тим, кому призначено субсидію, – вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього”, – заявив Гончарук.
На відео з 11:25
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук завірив, що Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких належать пенсії, зарплати та всі соціальні виплати.