Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій для українців, які вже отримують цю допомогу від держави.

Про це він заявив в ефірі телеканалу “Україна 24”.

Гончарук підкреслив, що якщо сім’я вже отримує субсидію, то правила її надання змінюватись або переглядатись не будуть.

“Тим, ​​кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, що отримує право на оформлення субсидії… Тим, кому призначено субсидію, – вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього”, – заявив Гончарук.

На відео з 11:25