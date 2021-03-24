Ціна на електроенергію для українців у квітні зростати не буде і залишиться на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Про це повідомив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

“Сьогодні ми приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто 1,68 гривень за кВт. Державна компанія “Енергоатом” продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною”, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що Кабмін також дозволив “Енергоатому” “повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших атомних електростанцій”.

(На відео – з 14:50)

Як нагадали в пресслужбі Міністерства енергетики України, зараз для населення діє єдиний фіксований тариф – 1,68 грн за кВт-год. Він був запроваджений урядом з 1 січня 2021 року через те, що “регулятор (НКРЕКП) підвищив тарифи на розподіл та передачу електроенергії”.

“Оскільки загальний тариф для потреб населення на 90% складається з тарифів на передачу, розподіл на постачання електроенергії, які були підвищені рішеннями регулятора (Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, – ред.) у 2020 році, то пільги, які надавалися побутовим споживачам, фактично призводили до того, що для “Енергоатому” залишалась від’ємна сума за вироблену електроенергію для потреб населення. Відповідно, уряд у грудні минулого року був змушений скасувати пільговий тариф на електроенергію в 90 коп за кВт-год для населення на перші 100 кВт-год, скасувати низку інших пільг і монетизувати пільгу на електроопалення, фактично встановивши єдиний фіксований тариф для побутових споживачів”, – зазначили в міністерстві.

Такий тариф на електроенергію для населення мав діяти до 31 березня 2021 року. Однак уряд сьогодні продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) для побутових споживачів на ринку електроенергії на один місяць. Відтак, тариф на електроенергію для населення залишається на рівні 1,68 грн за КВт.

“Найближчим часом міністерство та інші державні інституції, що мають пряме чи опосередковане відношення до процесу споживання електроенергії населенням, продовжать працювати над діджиталізованою системою, яка допоможе державі захищати вразливих споживачів, зокрема на ринку електроенергії, що в свою чергу має дозволити проаналізувати різні варіанти подальшого ціноутворення”, – додали в Міненерго.

ДОВІДКА. ПСО – спеціальні обов’язки для учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку. Відповідно, державні компанії, зокрема “Енергоатом”, мають продавати частину виробленої електроенергії (близько 50%) для потреб населення за фіксованою, нижчою за ринкову, ціною (на сьогодні – 15 коп за кВт-год без ПДВ).