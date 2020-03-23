Кабінет Міністрів через коронавірус в Україні на позачерговому засіданні оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях.

Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Кабмін зібрався на позачергове засідання. Прийняли рішення ввести надзвичайну ситуацію в Донецькій, Тернопільській і Черкаській областях з метою запобігання поширенню COVID-19. Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ та НС”, – йдеться в повідомленні.

Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях.

Нагадаємо, 20 березня у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19 Уряд затвердив введення режиму в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Також рішення про введення режиму НС прийняли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) та Київській області. Президент України Володимир Зеленський закликав до введення режиму надзвичайно ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях.

Раніше голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар заявив, що в області зафіксовано перший випадок атипового коронавірусу.