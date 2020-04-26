Про це повідомляється на сайті career.gov.ua.

Відповідно до опису вакансії, посадовий оклад становить 29 400.

Від кандидатів вимагається:

  • ступінь вищої освіти – не нижче магістра;
  • загальний стаж роботи – не менше семи років;
  • досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” або “Б”, або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах в податковій сфері – не менше трьох років.

Конкурсний відбір має відбутися 28 квітня.

За словами народної депутатки від “Європейської Солідарності” Іванни Климпуш-Цинцадзе, конкурс на посаду оголосили тільки вчора, 25 квітня.

В кінці 2018 року Кабінет Міністрів розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників знову відомств.