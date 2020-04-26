Уряд оголосив конкурс на посаду нового голови Державної податкової служби, документи можна подати до понеділка 27 квітня включно.

Про це повідомляється на сайті career.gov.ua.

Відповідно до опису вакансії, посадовий оклад становить 29 400.

Від кандидатів вимагається:

ступінь вищої освіти – не нижче магістра;

загальний стаж роботи – не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” або “Б”, або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах в податковій сфері – не менше трьох років.

Конкурсний відбір має відбутися 28 квітня.

За словами народної депутатки від “Європейської Солідарності” Іванни Климпуш-Цинцадзе, конкурс на посаду оголосили тільки вчора, 25 квітня.

В кінці 2018 року Кабінет Міністрів розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників знову відомств.