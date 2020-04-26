Про це повідомляється на сайті career.gov.ua.
Відповідно до опису вакансії, посадовий оклад становить 29 400.
Від кандидатів вимагається:
- ступінь вищої освіти – не нижче магістра;
- загальний стаж роботи – не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” або “Б”, або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах в податковій сфері – не менше трьох років.
Конкурсний відбір має відбутися 28 квітня.
За словами народної депутатки від “Європейської Солідарності” Іванни Климпуш-Цинцадзе, конкурс на посаду оголосили тільки вчора, 25 квітня.
В кінці 2018 року Кабінет Міністрів розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну служби і повідомив про намір провести конкурс на керівників знову відомств.
- Кабінет міністрів України в п’ятницю, 24 квітня, під час позачергового засідання звільнив з посад керівників митної та податкової служб Максима Нефьодова, а також його заступників.
- Коментуючи це, Нефьодов заявив, що пишається тим, що звільнили не лише його, а також пов’язав рішення уряду з тим, що його команда не була згодна “виконувати завдання”.
- Голова Мінфіну Ігор Уманський ініціював відставки голови Державної податкової служби Сергія Верланова і голови Держмитної служби Максима Нефьодова, оскільки бюджет нібито недоотримував близько 5 млрд грн щомісяця через схеми з ПДВ.
- Зараз обов’язки голови митниці тимчасово виконує Ігор Муратов, а голови податкової – Михайло Титарчук.