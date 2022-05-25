Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозабов’язаних.

Відповідну постанову опубліковано на сайті Кабміну.

Відомо, що, згідно з постановою № 615 від 20 травня під час війни можуть виїжджати за кордон водії, залізничники та спортсмени.

Щодо водіїв, то на виїзд мають право перевізники медичних вантажів, вантажів гумдопомоги, що керують автівками для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також для населення.

Відповідні рішення приймає Мінінфраструктури України або обласні та Київська міська військові адміністрації за наявності відповідного обґрунтування.

Зміни обмежують термін перебування водіїв поза межами України до 30 календарних днів із дня перетину державного кордону.

Також перетин кордону дозволяється водіям компаній, що мають ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Вони можуть перебувати за кордоном не більше 45 днів.

Заброньовані військовозобов’язані з категорії залізничників віднині матимуть право перебувати за кордоном не більше ніж 6 місяців.

Заброньовані українські спортсмени, тренери, спортивні судді та інші фахівці, що виїжджають за кордон для участі в спортивних заходах, відтепер можуть перебувати поза межами України не більше 30 днів.