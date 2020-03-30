Про це за результатами позачергового засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
“Під час розробки змін до Держбюджету Уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями. Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації”, – зазначив він.
Головні цифри в оновленому прогнозі:
номінальний ВВП – 4 трлн гривень;
зростання інфляції – 2,9% (з 5,6% до 8,7%);
курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5;
середня зарплата за місяць – 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції не зміниться в порівнянні з 2019 роком);
рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж в 2019-м).
- Напередодні стало відомо, що Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури та кіно для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.
- Майже половина українських компаній через введення карантинних заходів через пандемію COVID-19 втратили істотну частину своїх доходів.
- Державний бюджет за 2019 рік зведений з дефіцитом у 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.