Кабінет Міністрів відновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19.

Про це за результатами позачергового засідання Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

“Під час розробки змін до Держбюджету Уряд оновив макроекономічний прогноз. На засіданні Кабміну затвердили нові цифри. Фахівці Мінекономіки в процесі підготовки нового прогнозу провели низку консультацій з експертами Мінфіну, НБУ, МВФ та незалежними аналітичними організаціями. Можливо, не всіма цифрами ми задоволені, але вже у другому півріччі очікуємо покращення економічної ситуації”, – зазначив він.

Головні цифри в оновленому прогнозі:

номінальний ВВП – 4 трлн гривень;

зростання інфляції – 2,9% (з 5,6% до 8,7%);

курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5;

середня зарплата за місяць – 11 тисяч гривень (з урахуванням інфляції не зміниться в порівнянні з 2019 роком);

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж в 2019-м).