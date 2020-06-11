Про це сьогодні на пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент #Букв.

Він зазначив, що в найближчі кілька місяців уряд не бачить критичних загроз для економіки України.

“Ми досить впевнено, не кажу оптимістично, але ми впевнено дивимося в реалізацію заходів економічних і бюджетних в цьому році. Ми не бачимо критичних загроз, які були б в серпні, вересні або в жовтні. Економіка стабільна. Ситуація складна, але якихось несподіванок, які зруйнують і приведуть до глобальної катастрофи немає. Є дуже складна кризова ситуація, але вона кризова і складна стабільно. Тому ми не бачимо сьогодні колапсу, або кінця світу, кінця економіки”, – сказав Шмигаль.

Він наголосив, що зростання економіки очікується з третього кварталу.

“Ми маємо макропрогнози економіки України від Мінекономіки, МВФ, Світового банку. Всі ці макропрогнози збігаються, ми очікуємо з 3-го кварталу зростання економіки України. Природно, що другий квартал провалений через карантин”, – пояснив прем’єр.

Він також додав, що “розігрів” економіки після карантину – одне з основних завдань уряду і держави у цьому році.

“Стосовно розігріву економіки – це класичні підходи, які відомі в усьому світі, тут немає проривних ідей, це: збільшення державних замовлень, підтримка власних виробників, інвестування в “Велике будівництво” (на дорожнє будівництво цього року спрямують 100 млрд грн). Також працюємо над програмою будівництва мостів”, – сказав Шмигаль.