Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив проведення індексації пенсій вже з 1 травня.

Про це поінформували в прес-службі Уряду.

Індексація передбачена ухваленою сьогодні постановою “Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”.

Зростання пенсій складе 11 % (у середньому це 260 гривень).

Як пояснила міністр соціальної політики Марина Лазебна, зазначена індексація не охопить усіх пенсіонерів: фактично підвищення пенсій у середньому на 260 гривень отримають 6,9 млн українців.

“Тому пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено мінімальну пенсійну виплату до 2100 гривень. З урахуванням цього, загалом підвищення у травні отримають 8,5 мільйона пенсіонерів”, – наголосила міністр.