Про це поінформували в прес-службі Уряду.
Індексація передбачена ухваленою сьогодні постановою “Питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”.
Зростання пенсій складе 11 % (у середньому це 260 гривень).
Як пояснила міністр соціальної політики Марина Лазебна, зазначена індексація не охопить усіх пенсіонерів: фактично підвищення пенсій у середньому на 260 гривень отримають 6,9 млн українців.
“Тому пенсіонерам, стаж роботи яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків, буде підвищено мінімальну пенсійну виплату до 2100 гривень. З урахуванням цього, загалом підвищення у травні отримають 8,5 мільйона пенсіонерів”, – наголосила міністр.
- Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні встановив доплати пенсіонерам у розмірі 500 і 1 тисяча гривень.
- В Офісі президента розповіли, що гроші на доплату пенсіонерам по тисячі гривень з квітня і індексацію з травня планують залучити за рахунок нових зовнішніх боргів і збільшення дефіциту бюджету.
- Раніше у Міністерстві соціальної політики запевняли, що проіндексовані пенсії до кінця року отримають 11 млн українців. Зростання пенсії складе 11%.