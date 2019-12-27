Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив два законопроєкти, що регулюють роботу суду присяжних.

Про це поінформував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Документами пропонується покласти на суд присяжних визначення винуватості чи невинуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях, де передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або довічного ув’язнення. Раніше ця норма була відсутня.

Законопроєкти також передбачають низку інших змін:

• справи будуть слухатися півтора місяці;

• кількість присяжних планується збільшити з трьох до семи;

• кількість суддів, які будуть розглядати справу, зменшиться з двох до одного.

“Спрощуємо порядок формування списку присяжних: виключаємо з процедури його формування місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків. Ці обов’язки передаємо безпосередньо теруправлінням Державної судової адміністрації”, – зазначив Гончарук.

Він уточнив, що вердикт суду присяжних можна буде оскаржити в апеляційному порядку.

Як поінформували в прес-службі Уряду, йдеться про законопроєкти “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя” та “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення порядку формування списку присяжних”.

Очікується, що ці документи “забезпечать реальне функціонування суду присяжних як інструменту народовладдя”.

Варто зазначити, що законопроєкти ще повинна підтримати Верховна Рада.