Про це поінформував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Документами пропонується покласти на суд присяжних визначення винуватості чи невинуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях, де передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або довічного ув’язнення. Раніше ця норма була відсутня.
Законопроєкти також передбачають низку інших змін:
• справи будуть слухатися півтора місяці;
• кількість присяжних планується збільшити з трьох до семи;
• кількість суддів, які будуть розглядати справу, зменшиться з двох до одного.
“Спрощуємо порядок формування списку присяжних: виключаємо з процедури його формування місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків. Ці обов’язки передаємо безпосередньо теруправлінням Державної судової адміністрації”, – зазначив Гончарук.
Він уточнив, що вердикт суду присяжних можна буде оскаржити в апеляційному порядку.
Як поінформували в прес-службі Уряду, йдеться про законопроєкти “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення участі громадян у здійсненні правосуддя” та “Про внесення змін до закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо удосконалення порядку формування списку присяжних”.
Очікується, що ці документи “забезпечать реальне функціонування суду присяжних як інструменту народовладдя”.
Варто зазначити, що законопроєкти ще повинна підтримати Верховна Рада.
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