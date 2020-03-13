Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пішохідного сполучення через спалах в світі коронавірусу COVID-19.

Відповідне розпорядження було прийняте сьогодні на виїзному позачерговому засіданні Кабміну за участю президента Володимира Зеленського, інформує прес-служба КМУ.

“З огляду на значне зростання кількості захворювань на коронавірусну інфекцію і високий рівень транскордонної міграції населення, Державна комісія (з питань техногенно-екологічної безпеки, – ред.) надала відповідні пропозиції. На виконання цих рішень розроблене розпорядження щодо обмеження кількості пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю для запобіганню загроз занесенню та поширенню на територію України коронавірусної інфекції”, – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Остаточна кількість і які саме пункти залишаться відкритими, буде визначено сьогодні на Раді національної безпеки і оборони. Аваков заявив, що перелік потрібно доопрацювати.

“Ми готували 49 пунктів пропуску, але зараз, враховуючи те, що відбувається, думаю, що пропозиція буде більш жорсткою. Остаточне рішення буде прийнято на РНБО”, – наголосив він.

При цьому було окремо зазначено, що всі українці, які зараз перебувають за кордоном, зможуть безперешкодно повернутися додому.

За словами очільника МВС, зараз 43 тисячі громадян України виїхали за кордон.

“Зараз у нас 43 тис. громадян України, які виїхали тимчасово на короткий термін і повинні повернутися. Ми бачимо їх і вважаємо, що кожен з них має право повернутися, ми їх чекаємо”, – розповів Аваков.

Під час засідання міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що всі консульства України за кордоном готові надавати максимальне сприяння українцям для їхнього захисту і повернення додому.

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(На відео – з 49:00)