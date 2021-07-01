Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Уряду.
Зазначається, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тисячі грн. Однак передбачені різні надбавки, зокрема й за ранг, а також стимулювальні виплати.
Очільника Держмитниці призначать терміном на п’ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 18 листопада на засіданні призначив гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна главою Державної митної служби.
Рябікін є п’ятим керівником ДМС за два роки. Його призначено за карантинною процедурою.
В грудні з’явилася інформація про можливе звільнення Рябікіна. Проте сам чиновник заперечив своє звільнення з займаної посади за власним бажанням.
“Мабуть, комусь дуже хочеться, щоб я швидше пішов … але доведеться потерпіти”, — написав він.
- У четвер, 22 жовтня, Кабінет Міністрів скасував розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським. Водночас чиновника звільнено з посади заступника голови Державної митної служби України.