У четвер, 1 липня, Кабінет Міністрів оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті Уряду.

Зазначається, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тисячі грн. Однак передбачені різні надбавки, зокрема й за ранг, а також стимулювальні виплати.

Очільника Держмитниці призначать терміном на п’ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 18 листопада на засіданні призначив гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна главою Державної митної служби.

Рябікін є п’ятим керівником ДМС за два роки. Його призначено за карантинною процедурою.

В грудні з’явилася інформація про можливе звільнення Рябікіна. Проте сам чиновник заперечив своє звільнення з займаної посади за власним бажанням.

“Мабуть, комусь дуже хочеться, щоб я швидше пішов … але доведеться потерпіти”, — написав він.