Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що передбачено механізм нарахування премій та інших виплат, які виплачуються за два місяці або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати.

В документі також наголошується, що надходять численні звернення представників середнього і великого бізнесу, які мають велику кількість найманих працівників (кількість працівників може сягати десятків тисяч) щодо невиправдано обтяжувального адміністрування обрахунку.

Відтепер суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших заохочувальних виплат, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки.

Водночас премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.