Кабінет Міністрів України вніс зміни до своєї постанови про адаптивний карантин, якими оновив правила в’їзду до нашої країни в умовах пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 583 від 2 червня, опублікованій на сайті уряду.

Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови від 9 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Згідно із новими правилами, іноземці та особи без громадянства зможуть в’їхати в Україну за умови пред’явлення:

• негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону;

• або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (яке проведено не більш як за 72 години до перетину держкордону);

• або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

Для іноземних громадян та осіб без громадянства залишається обов’язковою вимога щодо наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що покриває витрати, пов’язані з можливим лікуванням COVID-19, обсервацією (поліс має діяти на строк перебування в Україні).

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років (але потрібен поліс страхування).

Досі для іноземців та осіб без громадянства діяла вимога про наявність полісу страхування та ПЛР-тесту (відтак, додалася можливість пред’явлення документа про вакцинацію та довідки про експрес-тест на антиген).

Вимоги про поліс страхування тощо не діють для таких категорій іноземців:

• іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають на території України;

• особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту;

• працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їхніх сімей;

• водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення;

• членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад;

• військовослужбовцям (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України.

Крім цього, Кабмін дозволив громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, не йти на самоізоляцію при перетині держкордону на в’їзд у нашу країну за наявності:

• негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більш як за 72 години до перетину держкордону;

• або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за

• 72 години до перетину держкордону;

• або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти коронгавірусу.

Такі винятки діють, якщо немає підстав вважати, що вказані категорії осіб були в контакті із хворою на COVID-19 особою.

Досі діяла норма лише про наявність ПЛР-тесту.