Про це повідомляється в розпорядженні уряду, опублікованому на сайті.
Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.
“Виділити Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням колишнього прем’єр-міністра України Марчука Є.К.Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету”, — відзначено в документі.
Також Міноборони за участі СБУ доручено вжити заходів для надання військових почестей Марчуку.
Агентство “Інтерфакс-Україна” повідомило, що в суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00 відбудеться прощання з Євгеном Марчуком – українським державним діячем, першим главою Служби безпеки України (Будинок офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22).
- У віці 80 років пішов з життя Євген Кирилович Марчук – український державний діяч, перший голова Служби безпеки України та колишній прем’єрміністр, генерал армії.