Кабмін виділив 198 тисяч гривень на витрати, пов'язані з похороном колишнього прем'єр-міністра України Євгенія Марчука

Про це повідомляється в розпорядженні уряду, опублікованому на сайті.

Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

“Виділити Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України 198 тисяч гривень для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням колишнього прем’єр-міністра України Марчука Є.К.Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету”, — відзначено в документі.

Також Міноборони за участі СБУ доручено вжити заходів для надання військових почестей Марчуку.

Агентство “Інтерфакс-Україна” повідомило, що в суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00 відбудеться прощання з Євгеном Марчуком – українським державним діячем, першим главою Служби безпеки України (Будинок офіційних прийомів, вул. Грушевського, 22).