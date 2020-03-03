Про це повідомила пресслужба Ууряду.
Увечері 3 березня на сторінці Окружного адміністративного суду Києва з’явилося повідомлення про те, що нібито надійшла заява про забезпечення позову, заявником в якому вказано Олексій Гончарук, відповідачем – глава Верховної Ради Дмитро Разумков, третьою особою – президент Володимир Зеленський.
Нібито Гончарук звернувся до суду, щоб заборонити голові Ради розглядати питання про його відставку.
Однак в Кабміні спростували існування заяви до суду.
“Інформація про начебто подану заяву до Окружного адміністративного суду міста Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності”, – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що вся інформація про діяльність прем’єра публікується на офіційних ресурсах Уряду в соцмережах.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк на своїй сторінці в Facebook заявив, що новина про те, що нібито надійшла заява про забезпечення позову, заявником в якому вказано Олексій Гончарук, буде видалена з сайту суду до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника.
“Після оприлюднення прес-службою ОАСК новини щодо заяви про забезпечення позову, яка надійшла сьогодні до суду, сайт не витримав навантаження великої кількості відвідувачів і, з технічних причин, перестав працювати. Одночасно, у зв’язку із появою на сайті Кабінету міністрів України повідомлення про те, що прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком така заява до суду не подавалась, новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника”, – написав Вовк.
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