Йдеться про документ № 641, який був ухвалений на засіданні Уряду 22 липня.

Згідно з постановою, починаючи з 1 серпня, в Україні будуть видозмінені правила адаптивного карантину.

Поділ регіонів на чотири зони

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні (або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону) встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.

Рівень небезпеки визначатиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень буде вводитися на території регіону, в якому спостерігається значне поширення COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися як для всієї території регіону, так і для окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна із наступних ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 %;

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більше п’яти днів поспіль.

Наприклад, “жовтий” рівень вводиться при завантаженості більше 50 % ліжок, а “червоний” – у разі завантаженості понад 75 % ліжок.

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може переглянути рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону (окремих адміністративно-територіальних одиниць) з “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем небезпеки не частіше ніж один раз на 5 днів.

“Зелений” рівень епідемічної небезпеки на території регіону встановлюється в разі відсутності вище перелічених ознак більше трьох днів поспіль.

Заборони на час карантину в Україні

На території нашої країни на період дії карантину забороняється:

• Перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот (в тому числі виготовлених самостійно).

Перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України. Цей поліс повинен покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні. Даний пункт не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України; осіб, визнаних біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту; дипломатів, співробітників офіційних міжнародних місій та членів їх сімей; військовослужбовців держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України.

Перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Криму та м. Севастополі та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без поліса страхування.

Зони і заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, будуть діяти певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони:

• масковий режим у громадських будівлях та транспорті;

• перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

• проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

• кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони:

• зберігаються вимоги зеленої зони;

• забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони:

• зберігаються вимоги жовтої зони;

• забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;

• забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень і замовлень на винос;

• забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

• забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

• забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

• обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони:

• зберігаються вимоги помаранчевої зони;

• забороняються регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто);

• забороняється відвідування закладів освіти;

• забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.

У регіонах із “червоної” зони буде дозволено:

• торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та садивним матеріалом;

• ведення банківської та страхової діяльності; медичної практики, ветеринарної практики; діяльності автозаправних комплексів; діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; об’єктів поштового зв’язку;

• торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень.

  • Раніше Кабінет Міністрів змінив показник захворюваності, за яким визначаються країни “червоної” зони.
  • 22 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.