Йдеться про документ № 641, який був ухвалений на засіданні Уряду 22 липня.
Згідно з постановою, починаючи з 1 серпня, в Україні будуть видозмінені правила адаптивного карантину.
Поділ регіонів на чотири зони
Залежно від епідемічної ситуації в регіоні (або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону) встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.
Рівень небезпеки визначатиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень буде вводитися на території регіону, в якому спостерігається значне поширення COVID-19.
Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися як для всієї території регіону, так і для окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна із наступних ознак:
• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %;
• середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;
• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 %;
• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).
“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більше п’яти днів поспіль.
Наприклад, “жовтий” рівень вводиться при завантаженості більше 50 % ліжок, а “червоний” – у разі завантаженості понад 75 % ліжок.
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може переглянути рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону (окремих адміністративно-територіальних одиниць) з “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем небезпеки не частіше ніж один раз на 5 днів.
“Зелений” рівень епідемічної небезпеки на території регіону встановлюється в разі відсутності вище перелічених ознак більше трьох днів поспіль.
Заборони на час карантину в Україні
На території нашої країни на період дії карантину забороняється:
• Перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот (в тому числі виготовлених самостійно).
• Перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.
• Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
• Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України. Цей поліс повинен покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні. Даний пункт не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України; осіб, визнаних біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту; дипломатів, співробітників офіційних міжнародних місій та членів їх сімей; військовослужбовців держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України.
• Перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Криму та м. Севастополі та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без поліса страхування.
Зони і заборони
Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, будуть діяти певні обмеження.
Вимоги для регіонів “зеленої” зони:
• масковий режим у громадських будівлях та транспорті;
• перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
• проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
• кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.
Вимоги для регіонів “жовтої” зони:
• зберігаються вимоги зеленої зони;
• забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.
На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.
Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони:
• зберігаються вимоги жовтої зони;
• забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;
• забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень і замовлень на винос;
• забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);
• забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;
• забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;
• обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.
Вимоги для регіонів “червоної” зони:
• зберігаються вимоги помаранчевої зони;
• забороняються регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто);
• забороняється відвідування закладів освіти;
• забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.
У регіонах із “червоної” зони буде дозволено:
• торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та садивним матеріалом;
• ведення банківської та страхової діяльності; медичної практики, ветеринарної практики; діяльності автозаправних комплексів; діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; об’єктів поштового зв’язку;
• торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень.
- Раніше Кабінет Міністрів змінив показник захворюваності, за яким визначаються країни “червоної” зони.
- 22 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що адаптивний карантин в Україні продовжують до 31 серпня.