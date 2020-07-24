На офіційному сайті Кабінету Міністрів України оприлюднено постанову про продовження адаптивного карантину, введеного в нашій країні у зв'язку зі спалахом коронавірусу, до 31 серпня.

Йдеться про документ № 641, який був ухвалений на засіданні Уряду 22 липня.

Згідно з постановою, починаючи з 1 серпня, в Україні будуть видозмінені правила адаптивного карантину.

Поділ регіонів на чотири зони

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні (або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону) встановлюється “зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу COVID-19.

Рівень небезпеки визначатиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень буде вводитися на території регіону, в якому спостерігається значне поширення COVID-19.

Рівень епідемічної небезпеки може змінюватися як для всієї території регіону, так і для окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається такий, в якому є хоча б одна із наступних ознак: • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком коронавірусу, перевищує 50 %; • середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного аналізу (ІФА) становить менше 24 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів; • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 %; • показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше 10 % (застосовується при реєстрації понад 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні 7 днів).

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень небезпеки може вводитися в регіоні, якщо зазначені ознаки спостерігаються більше п’яти днів поспіль.

Наприклад, “жовтий” рівень вводиться при завантаженості більше 50 % ліжок, а “червоний” – у разі завантаженості понад 75 % ліжок.

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може переглянути рішення про зміну рівня епідемічної небезпеки на території регіону (окремих адміністративно-територіальних одиниць) з “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем небезпеки не частіше ніж один раз на 5 днів.

“Зелений” рівень епідемічної небезпеки на території регіону встановлюється в разі відсутності вище перелічених ознак більше трьох днів поспіль.

Заборони на час карантину в Україні

На території нашої країни на період дії карантину забороняється:

• Перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту – респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот (в тому числі виготовлених самостійно).

• Перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

• Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

• Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України. Цей поліс повинен покривати витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні. Даний пункт не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України; осіб, визнаних біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту; дипломатів, співробітників офіційних міжнародних місій та членів їх сімей; військовослужбовців держав-членів НАТО та держав-учасників програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах щодо підготовки підрозділів Збройних сил України.

• Перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях, Криму та м. Севастополі та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без поліса страхування.

Зони і заборони

Залежно від того, до якої зони віднесуть той чи інший регіон, будуть діяти певні обмеження.

Вимоги для регіонів “зеленої” зони:

• масковий режим у громадських будівлях та транспорті;

• перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

• проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

• кінотеатри можуть бути заповнені лише на 50 %.

Вимоги для регіонів “жовтої” зони:

• зберігаються вимоги зеленої зони;

• забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають кризові послуги.

На території регіону з “зеленої” і “жовтої” зони дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту.

Вимоги для регіонів “помаранчевої” зони:

• зберігаються вимоги жовтої зони;

• забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, і т.п.), крім готелів;

• забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів) і ресторанів вночі (після 00:00 і до 07:00 ранку), крім діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень і замовлень на винос;

• забороняються планові госпіталізації в лікарнях (крім окремих екстрених випадків);

• забороняється робота спортзалів, фітнес-центрів;

• забороняється приймати нові зміни в дитячі табори;

• обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

Вимоги для регіонів “червоної” зони:

• зберігаються вимоги помаранчевої зони;

• забороняються регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні (це не стосується службового транспорту і особистих авто);

• забороняється відвідування закладів освіти;

• забороняється діяльність кафе та ресторанів, торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів.

У регіонах із “червоної” зони буде дозволено:

• торгівля продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та садивним матеріалом;

• ведення банківської та страхової діяльності; медичної практики, ветеринарної практики; діяльності автозаправних комплексів; діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій; діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; об’єктів поштового зв’язку;

• торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень.