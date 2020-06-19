Кабінет Міністрів України опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Документ № 500 від 17 червня з’явився на сайті Уряду.

Згідно з постановою, на період дії адаптивного карантину забороняється:

1. Перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот (в тому числі виготовлених самостійно).

2. Перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус.

3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

4. Відвідування навчальних закладів здобувачами в групах понад 10 осіб (крім участі в державній підсумковій атестації в формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних іспитах, єдиному вступному іспиті з іноземної мови і так далі).

5. Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю понад однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі). Організатор заходу несе відповідальність за дотримання дистанції між учасниками не менше 1,5 метра.

6. Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (дитячих таборів).

7. Здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом (в тому числі в режимі маршрутного таксі) в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більш ніж кількість місць для сидіння. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту і за контроль використання респіраторів чи захисних масок пасажирами.

8. Постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії не можна відключати і обмежувати нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії для підприємств централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств.

9. Постачальникам природного газу здійснювати припинення поставок виробникам теплової та електричної енергії.

10. Відвідування установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями.

11. Відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктів тимчасового розміщення біженців (це не стосується осіб, які надають правову допомогу людям, що знаходяться в таких пунктах).

12. Планова госпіталізація в регіонах зі значним поширенням коронавірусу, крім надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними захворюваннями, паліативної медичної допомоги, проведення інших невідкладних заходів, якщо існує значний ризик для життя або здоров’я. У таких випадках пацієнти підлягають обов’язковому тестуванню на коронавірус COVID-19.

13. Перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування витрат, пов’язаних із лікуванням COVID-19, обсервацією. Це не стосується осіб, які постійно проживають на території України, осіб, визнаних біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту.

“На період дії карантину робота розпочинається: в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8:00; в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України о 10:00”, – йдеться в документі.

Для розвантаження громадського транспорту в години пік органам державної і місцевої влади, підприємствам, установам, організаціям (незалежно від форми власності) рекомендовано перейти до гнучкого режиму робочого часу, в тому числі до дистанційної роботи.

Зокрема, рекомендується встановити початок робочого дня о 10:00 або більш пізній час для працівників наступних сфер: • оптова та роздрібна торгівля; • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; • поштова та кур’єрська діяльність; • тимчасове розміщування та організація харчування; • страхова діяльність; • освіта; • надання соціальної допомоги; • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Згідно з документом, на території регіонів зі значним поширенням COVID-19 вводиться посилення протиепідемічних заходів.

Регіоном із широким розповсюдженням COVID-19 вважається регіон, в якому є одна із таких ознак:

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50 %;

• середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше 24 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів;

• коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11 %;

• показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10 %.

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Рішення про посилення карантину ухвалюватиме місцева влада за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. В такому випадку обмеження можуть вводитися щодо:

• проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів;

• діяльності установ, що надають послуги з розміщення;

• здійснення регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

• перевезення пасажирів метрополітеном;

• відвідування закладів дошкільної освіти;

• роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів, закладів культури;

• діяльності закладів харчування.