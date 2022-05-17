На сайті уряду опублікувано петицію щодо відсторонення від телемарафонів медійників, які раніше поширювали російську пропаганду.

Про це йдеться у відповідній петиції.

У петиції просять відсторонити від участі в будь-яких українських телемарафонах: Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наташу Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Анну Степанець, Анастасію Даугуле.

“Вищевказані ведучі декілька років поспіль пропагували ідею правомірності захоплення Росією Криму (порушення територіальної цілісності України), поширювали дезінформацію щодо впливу США на території української держави, щобільше, заявляли про дискримінацію російської мови та “громадянську війну” на Донбасі”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з петицією, ця риторика не лише знецінює українську культуру, але і є прямим приводом для розпалювання ворожнечі та конфліктів всередині держави.

“Закликаємо відсторонити проросійських пропагандистів від участі в телемарафонах або будь-яких інших національних марафонах”, — зазначається у повідомленні.

Петицію зареєстровано 17 травня, на момент публікації новини вона має лише 107 підписів із необхідних 25 тисяч. Її авторкою зазначено Веремієнко Ірину Михайлівну. На збір 25 000 підписів є 90 днів.