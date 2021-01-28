Кабмін оскаржить рішення ОАСК щодо скасування нової редакції правопису

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

“Ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, Уряд має 30 днів”, – заявила Коломієць.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”.