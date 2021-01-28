Covid-19 Україна

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Кабмін оскаржить рішення ОАСК щодо скасування нової редакції правопису

Кабінет міністрів України оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував постанову про нову редакцію "Українського правопису".

Четвер, 28 січня 2021, 19:23

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць, повідомляє пресслужба Мін’юсту.

“Ми вважаємо незаконним відповідне рішення ОАСК та оскаржуватимемо його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, Уряд має 30 днів”, – заявила Коломієць.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році було схвалено новий український правопис. Адвокат позивача Дмитро Ільченко написав у Facebook, що підставою позову було те, що Уряд не має права змінювати правопис, “оскільки подібне просто не є його компетенцією”.

  • 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів затвердив український правопис в новій редакції. Новий правопис замінить стару редакцію 1992 року.
Теги: Кабмін, ОАСК, правопис, український правопис

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