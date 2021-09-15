В середу, 15 вересня, Кабінет Міністрів остаточно ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ). Натомість запрацює нова будівельна інспекція — Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ).

Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабміну повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

“Сьогодні рішенням уряду України ДАБІ припиняє свою діяльність, припиняє виконання своїх повноважень. І з завтрашнього дня нова організація ДІАМ починає свою роботу”, — сказав міністр.

За словами Чернишова, ДІАМ буде суттєво відрізнятись від ДАБІ.

“Це повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – з новим принципами роботи”, — зазначив Олексій Чернишов.

Він також наголосив, що жоден працівник ДАБІ не ввійшов до складу нової інспекції.

За його словами, відбір на посади в ДІАМ проводився за участі НАБУ, які перевіряли конкурсантів. Відтак було відібрано 200 працівників.