Про це на брифінгу за підсумками засідання Кабміну повідомив міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.
“Сьогодні рішенням уряду України ДАБІ припиняє свою діяльність, припиняє виконання своїх повноважень. І з завтрашнього дня нова організація ДІАМ починає свою роботу”, — сказав міністр.
За словами Чернишова, ДІАМ буде суттєво відрізнятись від ДАБІ.
“Це повноцінний новий орган з відмінною структурою, повноваженнями, а головне – з новим принципами роботи”, — зазначив Олексій Чернишов.
Він також наголосив, що жоден працівник ДАБІ не ввійшов до складу нової інспекції.
За його словами, відбір на посади в ДІАМ проводився за участі НАБУ, які перевіряли конкурсантів. Відтак було відібрано 200 працівників.
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