Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні скасував обмеження в сфері монетизації пільг на комунальні послуги.

Про це поінформували в прес-службі КМУ.

Так, із 1 січня 2020 року пільгові категорії українців зможуть у будь-який час подати заяву про перехід на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги.

Раніше дозволялося подати заяву лише до 15 жовтня (старту опалювального сезону), що було незручно для споживачів.

“Скасовується обмеження, яке не дозволяло українцям податися за “монетизацією” після 15 жовтня (на опалювальний період) і 15 травня (на неопалювальний період)”, – зазначили в прес-службі Кабміну.

Як уточнили в Міністерстві соціальної політики, реалізація нової постанови Уряду вплине на: інтереси громадян, які отримують житлові субсидії, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу; структурні підрозділи з питань соціального захисту населення; суб’єктів господарювання.

Станом на 1 грудня 2019 року пільги отримували 2,7 млн осіб, з них у готівковій формі близько 80 тис. пільговиків, у безготівковій – майже 2,6 млн українців. Середній розмір виплат за листопад становив майже 800 грн.