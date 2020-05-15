На засіданні 13 травня Кабінет Міністрів України підтримав проект змін до чинного законодавства, який передбачає що з указу президента України № 503/970 від 10.06.1997 вилучать слово "друкований" щодо обов’язковості офіційного оприлюднення нормативно-правових актів в офіційних друкованих виданнях – "Офіційному віснику України" та "Урядовому кур'єрі".

Про це #Буквам розповів адвокат Назар Чорний.

Міністр юстиції Денис Малюська, представляючи проект змін на засіданні уряду, зазначив, пропоновані ним зміни передбачають вилучення слова “друкований” стосовно формату, в якому виходять офіційні видання. Міністр зазначив, що “Офіційний вісник України” перебуває в сфері відання Міністерства юстиції України та закликав переходити в електронний формат та бути сучасними.

За словами Малюськи, – “Офіційний вісник України” це, по суті, досить товстенька книжечка, яку ніхто не купує, крім передплатників, і такими передплатниками є територіальні підрозділи Міністерства юстиції України. Наявність цих друкованих книжечок, які ніхто не купує і нікому вони не потрібні, це зайве марнування бюджетних коштів. Більше того, бюджет не передбачає фінансування їх видання і раніше вони утримувалися лише тому, що ми примушували передплачувати їх”.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова внесла зауваження до пункту 5 пропонованого міністром юстиції проекту змін, зазначивши, що – “…даний указ регулює порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів. Тобто нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України – це не тільки постанови, а ще й розпорядження і про них потрібно теж знати, наприклад, розпорядження яке ви приймали щодо введення надзвичайної ситуації. Це перше. І друге – тут не згадується….те, що згідно з 57 статтею Конституції України закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення в порядку, встановленому законом”.

Денисова підтримала пропозицію міністра юстиції щодо непотрібності друкувати тексти нормативно-правових актів, запропонувавши викласти пункт 5 у такій редакції: “Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо більш пізній строк набрання ними чинності не передбачено в цих актах. Акти Кабінету Міністрів України, що визначають права і обов’язки громадян, набирають чинності не раніше дня опублікування в офіційних виданнях”.

Міністр юстиції попросив день на доопрацювання проекту з урахуваннями пропозиції Денісової, пояснивши це тим, що на внесення поправок з голосу достатньо складно відреагувати.

Своїм голосуванням Кабмін підтримав проект змін з урахуванням зауважень омбудсмена.

(Дивитися відео 49:00-53:01, – ред.)

Адвокат Чорний пояснив, що порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів в Україні регулюється нормами статті 57 Конституції України, Законом України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” та вже згаданим Указом президента України № 503/97 від 10.06.1997 “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності”. Саме до останнього і були внесені зміни на засіданні Кабінету Міністрів України.

Тема відмови від друкування нормативно-правових актів на паперових носіях для їх офіційного оприлюднення, обговорюється в Україні вже не перший раз. Зокрема такі пропозиції озвучував ще міністр Кабінету Міністрів України в уряді Олексія Гончарука, Дмитро Дубілет. Однак тоді до прийняття запропонованих змін так і не дійшли.

“Тим більш недоцільною виглядає така ініціатива зараз, коли це не вщух скандал з витоком персональних даних українців, в якому звинувачують то додаток “Дія”, то посадових осіб МВС і державної міграційної служби. Можна також згадати і скандал з Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” (№3275 від 29.03.2020), в наявному на сайті ВР тексті якого передбачалось, що “на період карантину наймач звільняється від плати за користування майном”, а в опублікованому в “Голосі України” варіанті, це положення вже звучало як “наймач може бути звільнений від плати за користування майном” (мова про зміни до пункту 14 Перехідних положень до Цивільного кодексу України)“, – зазначив Чорний.

Як повідомили в редакції “Урядового кур’єра”, газета і надалі буде виходити як друковане видання Кабінету Міністрів України і буде публікувати укази.

“Тому ми ще раз звертаємося: “Урядовий кур’єр” буде виходити і далі! Не вірте фейкам”, – зазначили у виданні.