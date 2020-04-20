Кабінет Міністрів України очікує пік захворюваності COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть впроваджувати антикризові заходи щодо підтримки економіки.

Про це президенту України Володимиру Зеленському повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба глави держави.

Під час наради детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який зараз задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати відбудуться в кінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Раніше повідомлялося, що міністерство охорони здоров’я побоюється нового спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня.

За офіційними даними, в 2020 році в пасхальних богослужіннях взяли участь тільки 130 тисяч чоловік. Це в 38 разів менше в порівнянні з попереднім роком, коли в церкві прийшли більше 7 мільйонів чоловік. Незважаючи на це, загроза спалаху залишається.