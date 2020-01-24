Переможцем концесійного конкурсу в порту "Ольвія" стала компанія з Катару – "QTerminals", яка впродовж п’яти років інвестує в нього 3,4 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

“Це одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності. Сума щорічних концесійних платежів – 82 млн грн, що в 16 разів вище від прибутку порту за 2019 рік. Концесіонер вкладе 80 млн грн у розвиток інфраструктури м. Миколаєва, що сприятиме сталому розвитку місцевої громади та території присутності підприємства. Концесія – це не продаж, а розвиток, можливість залучити найкращих, відповідати викликам ринку, підвищити своє конкурентне становище за рахунок комерційної гнучкості та інвестицій у оновлення та будівництво нових активів”, – заявив міністр Владислав Криклій.

За його словами, “QTerminals” є провідним портовим оператором Держави Катар і відповідає за управління морськими портами та транспортними терміналами по всій країні. Зокрема, компанія управляє найбільшим торговим портом країни – Хамад, вартістю понад 7 млрд доларів, який є одним із найпотужніших і найновітніших морських логістичних комплексів на Близькому та Середньому Сході. Наразі “QTerminals” також працює над перетворенням порту Доха в круїзний порт.

“Про високий рівень і клас залученої до концесії порту “Ольвія” компанії свідчить такий красномовний факт – у 2019 році “QTerminals” обробила 1 млн 320 тис. TEU контейнерних вантажів, що на 300 тис. контейнерів більше, ніж було оброблено в Україні всіма портовими операторами в тому самому році. Захід цієї компанії дає унікальну можливість модернізувати порт “Ольвія”, привести роботу порту та рівень надання супутніх навігаційних і логістичних послуг до найкращих міжнародних стандартів”, – додав міністр.