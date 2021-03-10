Кабінет Міністрів України сьогодні передав до сфери управління Фонду державного майна вісім підприємств. Їх планується виставити на приватизацію.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно з постановою, в управління Фонду держмайна передаються:

• державне підприємство “Екотрансенерго”;

• державне підприємство “Харківське промислово-торговельне підприємство”;

• державне науково-технологічне виробниче підприємство “Вереск”;

• державне підприємство “Розрахунково-кліринговий центр”;

• державне підприємство “Полупанівський кар’єр”;

• державне підприємство “Держінформаналітика”;

• державна установа “Партнерський фонд”;

• державне підприємство “Промислово-металургійний консалтинг”.

Згідно з пояснювальною запискою до постанов, із зазначених підприємств станом на 1 липня 2020 року лише три були економічно активними: це “Екотрансенерго”, Харківське промислово-торгівельне підприємство і “Держінформаналітика”.

Інші не здійснювали фінансово-господарську діяльність.

Загальна вартість активів “Екотрансенерго” на середину 2020 року оцінювалася в 47 млн грн, Харківського промислово-торгового підприємства – в 22 млн грн. При цьому вартість їх активів за перше півріччя 2020 року скоротилася на 6,5% і 3% відповідно.

За перше півріччя минулого року обидві компанії отримали збитки на загальну суму понад 4 млн грн. А “Екотрансенерго” також має заборгованість по виплаті заробітної плати в понад 1,7 млн грн.

Дані про діяльність ДП “Держінформаналітика” відсутні.