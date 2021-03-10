Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду.
Згідно з постановою, в управління Фонду держмайна передаються:
• державне підприємство “Екотрансенерго”;
• державне підприємство “Харківське промислово-торговельне підприємство”;
• державне науково-технологічне виробниче підприємство “Вереск”;
• державне підприємство “Розрахунково-кліринговий центр”;
• державне підприємство “Полупанівський кар’єр”;
• державне підприємство “Держінформаналітика”;
• державна установа “Партнерський фонд”;
• державне підприємство “Промислово-металургійний консалтинг”.
Згідно з пояснювальною запискою до постанов, із зазначених підприємств станом на 1 липня 2020 року лише три були економічно активними: це “Екотрансенерго”, Харківське промислово-торгівельне підприємство і “Держінформаналітика”.
Інші не здійснювали фінансово-господарську діяльність.
Загальна вартість активів “Екотрансенерго” на середину 2020 року оцінювалася в 47 млн грн, Харківського промислово-торгового підприємства – в 22 млн грн. При цьому вартість їх активів за перше півріччя 2020 року скоротилася на 6,5% і 3% відповідно.
За перше півріччя минулого року обидві компанії отримали збитки на загальну суму понад 4 млн грн. А “Екотрансенерго” також має заборгованість по виплаті заробітної плати в понад 1,7 млн грн.
Дані про діяльність ДП “Держінформаналітика” відсутні.
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