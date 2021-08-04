Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль пояснив це наближенням опалювального сезону. За словами прем’єра, передача ТЕЦ в управління “Нафтогазу” дасть змогу здійснити заходи, щоб теплоелектроцентралі були забезпечені всім необхідним до старту опалювального сезону.

“Безперебійна робота теплоелектроцентралей, які забезпечують людей теплом і гарячою водою, — одне з головних питань в контексті підготовки до опалювального сезону. Звертаюся також до місцевих керівників, на території яких розташовані ці ТЕЦ: якщо у вас є впевненість та доведені ресурси, що ви можете краще управляти цими підприємствами – то у вас є можливість звернутись до Кабміну. Ми готові розглянути передачу відповідних об’єктів у ваше управління”, – зазначив Шмигаль.

(На відео – з 15:30)

Згідно з рішенням Кабміну, в статутний капітал НАК “Нафтогаз України” переходить:

• 99,9277% акцій АТ “Дніпровська ТЕЦ”;

• 99,9123% акцій ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ”;

• 99,9864% акцій АТ “Криворізька теплоцентраль”;

• 99,8328% акцій АТ “Херсонська ТЕЦ”;

• 99,9895% акцій АТ “Одеська ТЕЦ”

• єдиний майновий комплекс ДП “Сєвєродонецька теплоелектроцентраль”.

Ці ТЕЦ виключили з переліку об’єктів великої приватизації.

В пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну зазначається, що компанії заборгували “Нафтогазу” 5,7 млрд гривень (станом на серпень 2020 року). Водночас на кінець опалювального сезону ця сума може збільшитися до 8,2 млрд гривень.

Передача теплоцентралей “Нафтогазу” спрямована на те, щоб “уникнути вимивання коштів” з НАКу та запобігти знеціненню підприємств перед приватизацією.