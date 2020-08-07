Кабінет Міністрів України з суботи, 8 серпня, переходить на надзвичайний режим роботи через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в прес-службі Уряду.

Зокрема, тепер кілька разів на тиждень проводитимуться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для посилення контролю за епідемічною ситуацією.

“Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Тому із завтрашнього дня Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні”, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Завтра ж, 8 серпня, планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, на якому повинні розглянути питання погіршення ситуації з епідемією коронавірусу в різних регіонах країни.

Зокрема, буде обговорюватися питання про епідемічну ситуацію в тимчасово окупованому Криму, де “може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19”.