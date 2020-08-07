Про це поінформували в прес-службі Уряду.
Зокрема, тепер кілька разів на тиждень проводитимуться засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для посилення контролю за епідемічною ситуацією.
“Сьогодні в Україні встановлено черговий антирекорд за кількістю нових захворілих на COVID-19 — 1453 особи. Найбільше нових випадків — у Києві, Одеській, Львівській та Харківській областях. Тому із завтрашнього дня Уряд переходить на надзвичайний режим роботи: декілька разів на тиждень будуть проводитись засідання комісії ТЕБ та НС для посилення контролю над епідемічною ситуацією в країні”, – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Завтра ж, 8 серпня, планується провести позачергове засідання Кабінету Міністрів, на якому повинні розглянути питання погіршення ситуації з епідемією коронавірусу в різних регіонах країни.
Зокрема, буде обговорюватися питання про епідемічну ситуацію в тимчасово окупованому Криму, де “може відбуватися заниження реальних показників захворюваності на COVID-19”.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- В Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них діють свої обмеження.
- Із суботи, 8 серпня, Луцьк і Тернопіль будуть виведені з “червоної” зони карантину. Раніше в цих містах вирішили не запроваджувати жорсткого карантину, попри внесення їх до “червоної зони”.
- Міністерство охорони здоров’я України запропонує Уряду розширити перелік критеріїв, за якими буде визначатися рівень епідеміологічної небезпеки в тому чи іншому регіоні.