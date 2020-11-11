Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні переспрямував кошти, які передбачалося будувати дороги, на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.

“Зворотний хід: гроші, яка мали йти на будівництво доріг, переспрямували на потреби боротьби з COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Кабмін виділив Міністерству охорони здоров’я 895 578,3 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

За словами Гончаренка, саме на цю суму Уряд скоротив видатки на програму “Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення”, аби в МОЗ могли закупити кисень.