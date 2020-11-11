Про це повідомив народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко.
“Зворотний хід: гроші, яка мали йти на будівництво доріг, переспрямували на потреби боротьби з COVID-19”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, Кабмін виділив Міністерству охорони здоров’я 895 578,3 тис. грн для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.
За словами Гончаренка, саме на цю суму Уряд скоротив видатки на програму “Розвиток мережі автомобільних доріг загального користування державного значення”, аби в МОЗ могли закупити кисень.
- Раніше #Букви розповідали, що 64,7 мільярда COVID-фонду були розподілені між різними відомствами. При тому половина фонду дісталася структурам “Укравтодору”.
- З усіх коштів, що вже були виділені з фонду COVID-19, лише 15 % пішли напряму у медичну галузь.