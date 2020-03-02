Кабінет міністрів України збирається провести індексацію пенсій у вересні 2020 року. Попередньо індексація була запланована на початок березня, однак Уряд її не погодив.

Про це повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська в Facebook.

Відзначимо, з 1 березня 2020 року багатьом українським пенсіонерам мали підвищити пенсії – автоматично проіндексувати ці виплати. У 2019 уряд п’ятого президента України Петра Порошенка вперше провів індексацію пенсій. Це автоматичне “осучаснення” виплат, коли уряд перераховує і підвищує розмір пенсії, враховуючи зростання цін і середньої заробітної плати по країні. У минулому році підвищення отримали понад 10,3 мільйона пенсіонерів.

Березень настав, а пенсійні виплати ще не підвищили. У понеділок, 2 березня, прем’єр-міністр Олексій Гончарук провів брифінг. Він заявив, що поки індексації пенсій не буде. За його словами, Кабмін не підготував відповідне рішення і невідомо, коли вони будуть працювати над цим. Сам Гончарук не озвучив остаточний термін.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська в свою чергу все-таки обіцяє осучаснення пенсій в Україні в 2020 році – у вересні.

“Це плановий і закладений в бюджеті перерахунок. Наш уряд запланував це на вересень. У середньому від індексації розмір пенсії зросте на 216 гривень на місяць”, – зазначила міністр.

Вона додала, що індексація запланована і на наступні роки.

Крім того, згідно з новою стратегією підвищення пенсій додаткове зростання виплат буде здійснюватися в декілька етапів:

2020 рік – пенсіонери у віці від 80 років (з урахуванням індексації вже в цьому році їх пенсії в середньому зростуть на 700 гривень на місяць);

далі – від 78 років;

через рік – від 75 і так далі.

А якщо парламент підтримає законопроєкт №2494, то вже з березня самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть допомогу на догляд. Очікується, що цю допомогу в розмірі 670 гривень щомісяця отримуватимуть 100 тис. пенсіонерів.

У коментарях люди обурені подібним рішенням уряду Гончарука.

“Як у вересні? В ст.42 закону 1058 йдеться про річну індексацію за результатами зростання інфляції і зростання зарплати за минулий рік – це 22,9%. Ви у нас, пенсіонерів, крадете суму індексації в 11,45% щомісяця аж за 6 місяців, так як минула пройшла в березні і рік пройшов від попередньої в лютому 2020. Або ви нам у вересні віддасте недодані за 6 попередніх місяців цілком? Якщо ні, то ви що ж хочете нас так нахабно обікрасти? Закони треба виконувати. Або я вас неправильно зрозуміла, індексація як зазвичай в березні, а плюсом йдуть зміни для 80+ орієнтовно у вересні. Будь ласка, уточніть в своєму інтерв’ю “,” Ст. 42 говорить про річну індексацію. Який вересень? Чому попередній Кабмін виконував закон і з 1 березня проводив індексацію пенсій, а ви зараз пишете про плани з вересня. Як збираєтеся компенсувати період до вересня ? Прочитайте коментарі до свого посту. Вам не соромно?”,” Дійсно, пане Ппрезиденте, Ви не лох. Лохи це ми, 10 млн пенсіонерів, які повірили вам. До вересня за рахунок померлих заощадимо на погашення 579. А які були надії! Здоров’я вашим батькам”, – пишуть українці під постом міністра.